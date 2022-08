PSV niet naar Champions League na blunder van Ramalho

PSV is er opnieuw niet in geslaagd de groepsfase van de Champions League te bereiken. In eigen huis ging het op rampzalige wijze mis. Een grote fout van verdediger André Ramalho leidde tot een 0-1 nederlaag tegen Rangers FC en dat was fataal na het 2-2 gelijkspel in Schotland.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Het was uitgerekend André Ramalho die dinsdag bij de persconferentie zei dat een beetje spanning in de benen nodig was om te presteren. Maar het was ook dezelfde Braziliaan die na precies een uur spelen een gigantische blunder maakte. Tot dat moment waren PSV en Rangers FC aan elkaar gewaagd. Beide ploegen kregen grote kansen, alleen gescoord was er nog niet. Cruciale fout

De tweede helft begon met een flinke tegenvaller voor de thuislclub. Aanvoerder en aanvalsleider Luuk de Jong was geblesseerd geraakt en keerde niet terug op het veld. Van Nistelrooij moest schakelen van plan A en B naar C. Dat plan was met Ismael Saibari in de spits en Xavi Simons vanaf de flank. Na een kwartier in de tweede helft kwam daar een tweede tegenvaller bovenop, en wat voor één. Een blunder van Ramalho leidde de 0-1 voor Rangers in.

Wachten op privacy instellingen...

PSV was na de tegentreffer slordig en het spelpeil zakte naar een bedenkelijk niveau. De hoop werd gevestigd op Cody Gakpo. De linksbuiten wil graag een transfer maken, maar hij is de laatste weken onzichtbaar. In de 73e minuut kreeg de Eindhovenaar een grote kans, maar hij schoot recht op de Schotse doelman af. Het publiek begon zich steeds meer te ergeren. Van Nistelrooij bracht met Guus Til en Carlos Vnícius twee kopsterke spelers in en hoopte op deze manier iets te kunnen forceren. Alles werd eraan gedaan om voor het eerst sinds 2018 weer het miljoenenbal te bereiken. Maar echte kansen kwamen er niet meer. PSV verloor het tweeluik met Rangers door twee gigantische blunders. In Schotland ging keeper Benítez namelijk ook al in de fout. PSV kreeg in twee wedstrijden tegen de ploeg van Giovanni van Bronckhorst mogelijk te weinig, maar met zulke blunders verdiende het misschien ook niet meer. Ook dit seizoen zal er geen Champions League gespeeld worden in Eindhoven. Een financiële en sportieve ramp voor de club.

Foto: ANP

Foto: ANP