PSV-fans houden spelersbus Rangers FC tegen tot woede van Schotse club

Rangers FC heeft vergeefs geprobeerd de aftrap van de uitwedstrijd tegen PSV in de play-offs van de voorronden van de Champions League uit te stellen. De Schotse ploeg arriveerde later dan gepland in het Philips Stadion omdat de spelersbussen werden opgehouden. De UEFA heeft het verzoek genegeerd, zodat het duel volgens afspraak om 21.00 uur begon. "Je verwacht dat een club als PSV alles goed regelt als het een club ontvangt."

Duizenden supporters van PSV verzamelden zich ruim twee uur voor de aftrap rond het Philips Stadion om de spelersbus van hun favoriete club op te wachten. Ze staken veel vuurwerk af en richtten zich vervolgens ook op de spelersbussen van Rangers toen die arriveerden. "We love you Celtic, we do", zong de Eindhovense aanhang richting de Schotse spelersbus. Celtic is de aartsrivaal van Rangers. In deze video op Twitter zie je hoe PSV-fans voor de bussen staan:

