Gabrina Kikkert mist de spanning van Brabant Nieuws nog wel eens

Omroep Brabant viert feest: 25 jaar geleden was de allereerste tv-uitzending. Voor heel wat bekende tv-gezichten begon hun carrière in Brabant. Vandaag blikt Gabrina Kikkert terug op haar tijd bij Omroep Brabant.

Bij Omroep Brabant begon Gabrina als presentatrice en geluidstechnicus op de radio. "Daarna ben ik naar TV8, de eerste commerciële tv-zender in Brabant, gegaan om nieuws te lezen. Na de fusie van TV8 en Omroep Brabant kwam ik in 2000 weer terug, nu als presentatrice van Brabant Nieuws", vertelt Gabrina.

Tien jaar lang zat ze op de eerste rij bij grote gebeurtenissen: de moord op Jesse Dingemans, de vliegramp in Tripoli waar de 9-jarige Ruben de enige overlevende was. Maar ook de bruiloft van Frans en Mariska Bauer: "We hebben geleerd dat nieuws niet altijd negatief is, maar dat we ook kunnen vieren wat bijzonder is in Brabant."

Het overlijden van de Tilburgse burgemeester Stekelenburg is Gabrina altijd bijgebleven. "Regionaal nieuws gaat vaak over mensen die je kent of zou kunnen kennen. Dat had ik zelf met het overlijden van de Tilburgse burgemeester Stekelenburg. Kort daarvoor sprak ik hem nog op het stadhuis in Tilburg. Regionaal nieuws is altijd dichtbij."

In 2010 presenteerde ze voor het laatst Brabant Nieuws. "Het ritme en de spanning van een uitzending mis ik nog wel eens", vertelt ze. Tegenwoordig is Gabrina te zien als presentator van grote evenementen bij Omroep Brabant. "Na al die jaren nieuwslezen is het ook heel leuk om erbij te zijn als mensen het goed hebben en feestvieren."