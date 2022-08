Geen kermis in het Ginneken, negatief advies politie na overlast vorig jaar

De kermis in het Bredase Ginneken gaat dit jaar niet door. Vorig jaar werd de sfeer verpest door een groep jongeren. Ze vielen anderen lastig en mensen voelden zich bedreigd. De politie moest meerdere keren ingrijpen. De organisatie krijgt nu geen vergunning voor dit jaar.

De organisatie heeft in de ingediende plannen niet goed helder gemaakt hoe ze dit jaar onrust wil voorkomen, aldus de gemeente. Het eerste ingedeelde plan was onvoldoende. Daarom had de politie om aanvullingen gevraagd. Maar ook het aangevulde plan was onvoldoende. Tevens bleek dat het ingehuurde beveiligingsbedrijf geen vergunning heeft om beveiligingswerkzaamheden te mogen doen.

De kermis stond van 31 augustus tot en met 4 september gepland. De organisatie krijgt geen kans om opnieuw nieuwe plannen in te dienen.

Politiecapaciteit

"Het wordt niet reëel geacht dat de organisatie alle ontbrekende maatregelen binnen een week zou kunnen realiseren. Bovendien zouden eventuele problemen niet kunnen worden opgevangen door de politie die al over beperkte capaciteit beschikt", stelt de gemeente.

De Bredase locoburgemeester Arjen van Drunen begrijpt dat kermisgangers teleurgesteld zijn. “Ik kan me voorstellen dat veel bewoners, ondernemers en de kermisexploitanten enorm hebben uitgekeken naar de kermis in het Ginneken. Als locoburgemeester ben ik echter verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid van al deze partijen. Die werden onvoldoende gewaarborgd en daardoor kan ik geen vergunning verlenen.”

Johan de Vos, voorman van Koninklijke Horeca Breda, heeft een café op de Ginnekenmarkt. Hij baalt ervan dat de kermis is afgelast. "Een traditie van 58 jaar wordt om zeep geholpen door de gebeurtenissen van vorig jaar. Maar toen stond er vanwege corona en toegangsbeperkingen een hoog hek om de kermis. Dit jaar zou dat hek er niet staan waardoor je veel meer zicht hebt op wat mensen bij de huizen doen. Het is opener Dat maakt een wezenlijk verschil."

De Vos hoopt dat de organisatie en de gemeente goed evalueren, zodat de kermis volgend jaar weer door kan gaan. "Als horecaondernemer probeer je de in coronatijd opgebouwde schulden af te lasten. Dat is het verrekte lekker als je een evenementje erbij zou hebben."