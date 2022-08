Temperatuur 10 graden lager: 'Prima doe-weer met een zonnetje'

Goed nieuws voor wie helemaal klaar is met de hitte waarmee we de afgelopen dagen te maken hadden. Het koelt af! "Het is deze vrijdag misschien wel tien graden koeler dan donderdag", vertelde Alfred Snoek van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma WAKKER!' op Omroep Brabant.

"Ik denk dat we deze middag op 22 of 23 graden uitkomen", vertelde Alfred vrijdagochtend. Dat is heel wat anders dan donderdag. Toen was het nog zweten met 33 of 34 graden op sommige plaatsen. "Bij die temperaturen komen we deze vrijdag bij lange na niet in de buurt."

Bewolking de overhand

Donderdag werd er wel gewaarschuwd voor hoge luchtvochtigheid op vrijdag, maar Alfred denkt dat dit misschien wel gaat meevallen. "De luchtvochtigheid lag rond halfacht deze ochtend op negentig procent, maar die gaat geleidelijk omlaag." Daarbij speelt de veel lagere temperatuur een rol. "Ik denk dat het voor het gevoel daarom niet zo heftig zal aanvoelen als donderdag. Ook omdat de bewolking best hardnekkig is. De zon zal dus niet zo fel schijnen." Af en toe zal de zon wel doorbreken. "Maar de bewolking heeft een groot deel van de dag de overhand. Toch denk ik dat het op verreweg de meeste plaatsen in Brabant droog blijft."

De afkoeling heeft vooral te maken met het draaien van de wind. "Donderdag waaide die nog vanaf het vasteland en op dit moment uit het noordwesten. Ondanks dat de Noordzee goed is opgewarmd - meer dan 20 graden - drukt dit toch wel de temperatuur."

Getemperde temperatuur

Volgens Alfred hoeven we de komende dagen niet meer te vrezen voor temperaturen van 30 graden of hoger. "Nee, dat zie ik voorlopig niet gebeuren. De wind waait voorlopig uit het noorden en dat betekent een wat getemperde temperatuur. "Dit weekend hebben 22 tot 24 graden als maximum. In de nachten zullen we af en toe op 11 of 12 graden uitkomen."

Overdag krijgen we heel vriendelijk weer. "Het blijft dit weekend niet alleen droog, we zien ook een goed doorbrekend zonnetje. Mooie Hollandse stapelwolken daarbij. Geen buien. Voor wie op regen aan het wachten is, is dit wat minder fijn nieuws. Maar het is wel prima doe-weer de komende dagen."

