Man rijdt in scootmobiel op N279 met achter hem een file van een kilometer

Een opvallend tafereel vrijdagmorgen op de N279 tussen Helmond en Asten. Fred Plateijn zat in een vrachtwagen toen hij in de andere richting een man in een scootmobiel zag rijden. Op deze provinciale weg geldt een maximumsnelheid van tachtig kilometer per uur. "Het was echt levensgevaarlijk."

Rond kwart voor twaalf zag Fred de man rijden. "Ik dacht: wat zie ik nu toch? Achter hem reed een file van ongeveer een kilometer", vertelt hij. Een heftige situatie, noemt Fred het. "Zo'n scootmobiel rijdt maar vijftien kilometer per uur, terwijl er op de weg tachtig kilometer per uur wordt gereden. Het is ook een behoorlijk stuk voordat je weer van de weg af kunt, uiteindelijk kom je daar zelfs op de A67 uit. Ik weet niet waar hij naartoe wilde, maar het zag er niet best uit."

"Hopelijk is het goed afgelopen."