Nieuwe domper voor PSV: Luuk de Jong weken uitgeschakeld

Een paar dagen na de uitschakeling in de Champions League is er een nieuwe dreun voor PSV. Luuk de Jong heeft een blessure opgelopen en ligt er de komende weken uit. Zo worden de personele problemen voor de Eindhovense club alleen maar groter.

Luuk de Jong moest in de thuiswedstrijd tegen Rangers in de rust gewisseld worden. Bij een kans vlak voor rust schoot het acuut in de kuit. Hierdoor moest de spits de strijd staken.

"Luuk greep meteen naar zijn kuit. Hopelijk valt het mee, maar hij ligt er sowieso weken uit", zei Ruud van Nistelrooij vrijdagmiddag.

Hierdoor wordt de keuze voor de oefenmeester voorin steeds beperkter. Ook Noni Madueke en Yorbe Vertessen liggen er nog uit. Carlos Vinícius maakte woensdag zijn eerste minuten van het seizoen. Een basisplek zondag tegen Excelsior lijkt nog te vroeg te komen.

De meest logische keuze voor in de spits is nu Ismael Saibari. "Ismael kan voorin overal spelen. Dus ook in de spits. Dat heeft hij de afgelopen weken vaker gedaan. Hij is de meest logische keuze."

Luuk de Jong keerde afgelopen zomer terug in Eindhoven. De aanvaller was belangrijk in de thuiswedstrijd tegen AS Monaco met een goal en een assist. Helaas leverde het PSV uiteindelijk niks op omdat de Champions League niet werd bereikt.