Eindhoven Airport betaalt eerste zestig reizigers die hun vlucht misten

Eindhoven Airport betaalt volgende week de eerste vergoedingen aan zestig reizigers die hun vlucht hebben gemist door lange wachtrijen voor de veiligheidscontrole. De reizigers hadden een claim ingediend bij het vliegveld.

Tot nu zijn er 320 claims ingediend. Reizigers hebben nog tot eind september om zich bij Eindhoven Airport te melden.

Gedupeerden kunnen een financiële compensatie aanvragen voor kosten die gemaakt zijn tussen 23 mei en donderdag 11 augustus. Daarna waren de problemen opgelost.

Reizigers hebben recht op een compensatie als ze minstens 2,5 uur voor vertrek aanwezig waren op het vliegveld en toch hun vlucht misten.

Dat moeten de passagiers wel kunnen aantonen met bijvoorbeeld parkeertickets, Whattsappberichten of foto's waaruit blijkt dat ze op tijd aanwezig waren. Eerst wordt beoordeeld of de claims wel terecht zijn. Een deel van de claims moet nog beoordeeld worden en een deel is ook al afgewezen.

Vrijdag meldde ook Schiphol dat het de eerste reizigers gaat uitbetalen die extra kosten moesten maken door de zomerchaos. Bij dit vliegveld zijn tot nu toe zo’n 2600 claims van reizigers binnengekomen.

Dit is waar reizigers een vergoeding voor kunnen aanvragen:

Kosten die ze hebben gemaakt bij het omboeken van een vlucht.

Uitgaven aan bijvoorbeeld eten of drinken tijdens het wachten op een latere vlucht.

Kosten die ze hebben gemaakt als ze op een andere manier naar hun bestemming zijn gereisd.

Extra uitgaven om opnieuw naar de Brabantse luchthaven of een ander vliegveld te reizen.

Hoeveel de hele compensatieregeling Eindhoven Airport gaat kosten, kan de woordvoerder van Eindhoven Airport niet zeggen.