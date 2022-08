PSV loot Arsenal in groepsfase van de Europa League

PSV neemt het in de groepsfase van de Europa League op tegen Arsenal, Bodo/Glimt en FC Zürich. De Europa League begint op 8 september. Het programma wordt later bekend gemaakt.

De grootste naam in de poule van PSV is duidelijk Arsenal. De Engelse club uit Londen heeft een rijke historie, maar is opnieuw aan het opbouwen. Afgelopen seizoen liep het nipt de Champions League mis. Dit seizoen is de club nog foutloos in de Premier League.

Bij het affiche PSV-Arsenal gaan de gedachten ook al snel terug naar het tweeluik in 2007. Toen wist PSV zich dankzij een doelpunt van Alex te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League ten koste van de Engelsen.

Bodo/Glimt is voor veel mensen onbekend, maar de Noorse ploeg is een gevaarlijke outsider. Het was afgelopen seizoen kwartfinalist in de Conference League. De ronde waar ook PSV strandde.

FC Zürich is de kampioen van Zwitserland. Op papier is dit de zwakste tegenstander in de poule. De Zwitsers werden na 13 seizoenen verrassend kampioen ten koste van FC Basel.

De groepsfase van de Europa League wordt gespeeld op de volgende speeldagen:

8 september,

15 september,

6 oktober,

13 oktober,

27 oktober,

3 november.

Wanneer PSV speelt tegen welke ploeg wordt later bekendgemaakt.