Brabantse huizen fors duurder, check hier de WOZ-waarde in jouw gemeente

De WOZ-waarde van de huizen in Brabant zijn afgelopen jaar met bijna 9 procent gestegen. Daarmee ligt onze provincie rond het landelijke gemiddelde van 8,6 procent. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

WOZ staat voor Waarde van Onroerende Zaken, het is de schatting van de gemeente van de waarde van een huis. Op 1 januari van dit jaar bedroeg het landelijk gemiddelde van de WOZ-waarde van een woning 315.000 euro. In onze provincie ligt het gemiddelde op 321.000 euro.

Reusel-De Mierden

Met een stijging van 16 procent steeg de WOZ-waarde van de huizen in Reusel-De Mierden het meest. De duurste huizen staan op dit moment in de gemeente Vught. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning is daar 423.000 euro. De top 10 ziet er als volgt uit:

1. Vught: 423.000 euro

2. Waalre: 421.000 euro

3. Oirschot: 417.00 euro

4. Heeze-Leende: 412.000 euro

5. Nuenen, Gerwen en Nederwetten: 402.000 euro

6. Son en Breugel: 401.000 euro

7. Alphen-Chaam: 399.000 euro

8. Eersel: 397.000 euro

9. Sint-Michielsgestel: 396.000 euro

10. Reusel-De Mierden: 377.000 euro

Gemiddelde stijging

Reusel-De Mierden steeg dus het meeste vergeleken met de WOZ-waarde een jaar eerder. De top tien is als volgt:

1. Reusel-De Mierden: 16,00%

2. Drimmelen: 14,97%

3. Eersel: 14,08%

4. Oss: 13,36%

5. Steenbergen: 12,60%

6. Best: 12,46%

7. Bernheze: 12,01%

8. Deurne: 11,84%

9. Helmond: 11,79%

10. Boekel: 11,65%

Kijk hier hoe het in jouw gemeente zit: