Jacques uit Vlijmen heeft de grootste pennenverzameling ter wereld

Na jarenlang sparen, ruilen en handelen is het Jacques Lenaers uit Vlijmen gelukt om de grootste pennenverzameling ter wereld bij elkaar te sparen. Maar dat betekent niet dat hij nu klaar is. "We gaan gewoon weer verder hè!"

In november 2021 was het team van 't Brabants Buske op visite bij Jacques. Hij had ze uitgenodigd om eens naar zijn pennenverzameling te komen kijken, want die was toch echt wel heel groot. En Jacques had niets te veel gezegd: zijn zolder puilde uit van de pennen. Er staan nog altijd maar liefst 265.000 pennen alfabetisch gerangschikt op kleur en soort. Clipjespennen, micropennen, radiopennen: je kan het zo gek niet bedenken of Jacques heeft ze,

Wachten op privacy instellingen...

In november van 2021 had Jacques de grootste verzameling pennen van Nederland. "Er is er maar eentje groter, die komt uit Denemarken. Hij heeft er 500.000", sprak hij toen. Jacques had dus een droom, en dat was om de grootste pennenverzamelaar ter wereld te worden. Daarom organiseerde het team van 't Brabants Buske een actie waarbij mensen pennen in konden sturen. Ook kwamen er van heinde en verre mensen langs bij Jacques om pennen te brengen of nodigde Jacques uit om het op te halen. En zo geschiedde: mede dankzij al die Brabanders heeft Jacques zijn droom waar kunnen maken. Hij heeft de grootste verzameling ter wereld. Speciaal voor die gelegenheid heeft 't Brabants Buske bijzondere Buske-pennen laten maken. De allereerste is voor Jacques en die maakt zijn verzameling nu compleet.

"Verder uitbreiden mag-ie niet, want dan ben ik er klaar mee!"