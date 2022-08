Brabantse kranten niet of later bezorgd: grote problemen bij drukker

Door technische problemen bij de drukker zijn enkele Brabantse kranten zaterdagochtend niet of later bezorgd. Ook worden er andere edities bezorgd dan normaal. Het gaat om de zaterdagedities van BN DeStem en het Eindhovens Dagblad.

De problemen troffen de drukkers in de nacht van vrijdag op zaterdag. Veel abonnees hebben de krant later gekregen dan normaal. Anderen hebben nog geen krant ontvangen.

Het is in het geval van BN DeStem nog maar de vraag of dat laatste later vandaag wél gebeurt, meldt Erik van Gruijthuijsen, directeur van uitgever DPG Media.

"Bezorgers hebben soms andere verplichtingen nadat ze ‘s ochtends de krant hebben bezorgd, dus niet alle bezorgers zijn tot laat in de ochtend beschikbaar", schrijft hij in een reactie op de website van BN DeStem.

Minder edities

Ook zijn er minder verschillende edities van de kranten gedrukt. Zo verschijnt zaterdag enkel de Bredase editie van BN DeStem. In het geval van het Eindhovens Dagblad krijgen abonnees in de regio Eindhoven enkel de editie Eindhoven Stad bezorgd.

Abonnees kunnen de juiste versies van de zaterdagkrant wel lezen op de online platformen van de kranten. Daar wordt de digitale versie gepubliceerd.