World Series eindigen in teleurstelling voor darter Michael van Gerwen

Michael van Gerwen is er tijdens de New Zealand Darts Masters in Hamilton niet in geslaagd zijn titel te prolongeren. De Vlijmenaar verloor zaterdagochtend in de kwartfinale van de Welshman Jonny Clayton. Het werd 6-3. Het toernooi in Nieuw Zeeland is het laatste toernooi van de World Series of darts.

Clayton zette in de eerste leg van de wedstrijd meteen de toon, met twee 180-scores. Hij had uiteindelijk aan elf darts voldoende om die leg op zijn naam te schrijven en hield dit hoge niveau ook daarna vast. Hij liep, mede dankzij een fraaie 112-finish, uit naar een 5-1 voorsprong.

Finish van 101

Van Gerwen wist daarna nog twee legs op zijn naam te schrijven, maar daarna besliste de Welshman het duel met een 101-finish op dubbel zestien. In de eerste ronde had 'MVG' vrijdag nog met 6-3 gewonnen van Warren Parry. 'Dit kan ik alleen mezelf verwijten'

Van Gerwen spreekt van een frustrerend einde van de World Series. "Maar deze nederlaag kan ik alleen maar mezelf verwijten. Ik miste te veel dubbels in het begin van de wedstrijd." Van Gerwen won twee weken geleden in Australië nog de Queensland Darts Masters. Een week later was hij snel klaar tijdens de New South Wales Darts Masters. Daar moest hij in de eerste ronde zijn meerdere erkennen in 'Wizard' Simon Whitlock.