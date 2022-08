Drie commando's van kazerne in Roosendaal gewond bij schietpartij in VS

Bij een schietpartij voor een hotel in de stad Indianapolis in de Verenigde Staten zijn drie militairen van het Korps Commando Troepen (KCT) gewond geraakt. Een van hen verkeert in kritieke toestand, schrijft het ministerie van Defensie. De twee andere militairen zijn ook geraakt, maar zijn aanspreekbaar. De kazerne van het KCT staat in Roosendaal.

ANP Geschreven door