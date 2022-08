RKC geeft 2-0 voorsprong weg bij Vitesse en wacht op eerste winst

RKC Waalwijk heeft zaterdagavond in het uitduel met Vitesse een 2-0 voorsprong uit handen gegeven. In de slotfase kwamen de Arnhemmers terug tot 2-2. Routinier en maker van het tweede doelpunt Iliass Bel Hassani toonde zich na afloop ontevreden: "We hadden hier met drie punten weg moeten gaan."

Redactie Geschreven door