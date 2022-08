Explosie bij huis in Deurne veroorzaakt groot gat in de voordeur

De voordeur van een huis aan de Zandbosweg in Deurne is zaterdagavond rond tien uur verwoest na een explosie. De bewoners waren thuis toen de ontploffing plaatsvond, maar raakten volgens de politie niet gewond.

In de deur van het huis is een groot gat te zien. Volgens een 112-correspondent zou het explosief door de brievenbus zijn geduwd. Wat voor explosief is niet bekendgemaakt.

Camerabeelden

De politie spreekt getuigen en bekijkt camerabeelden en hoopt zo meer te weten te komen over wat er precies gebeurd is.