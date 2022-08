Komende week wordt het weer een paar graden warmer

Komende week gaat de temperatuur weer wat stijgen. Maar de hitte waarmee we halverwege deze week nog te maken hadden, keert voorlopig niet terug.

"Het is deze zondag is wat zonniger dan zaterdag", vertelde Roosmarijn Knol van Weerplaza zondagochtend in het Omroep Brabant-radioprogramma Weekend. "'s Ochtends vroeg waren er nog wat wolkenvelden boven Brabant, maar die lossen geleidelijk steeds meer op. De rest van de dag blijft het weerbeeld overwegend zonnig. Heel af en toe kan een enkele stapelwolk tot ontwikkeling komen, maar die zit de zon niet of nauwelijks in de weg."

Wel hebben we net als zaterdag te maken met een frisse noordenwind. "Die houdt de temperatuur op zo'n 24 graden."

Hogedrukgebied

Komende week verandert het weerbeeld nauwelijks. "Er ligt een hogedrukgebied net ten noordwesten van ons land. Dit heeft het volgens mij redelijk naar zijn zin daar want het blijft de komende dagen op zijn plek liggen", legde Roosmarijn uit.

"Dit brengt ons heel rustig weer. Wel blijft die noordenwind nog een tijdje aanhouden. Maar in de loop van de nieuwe week gaat de wind wat meer uit het oosten waaien en dan kan het weer een paar graden warmer worden."