Dodelijke schietpartij Den Bosch: ook verdachte (56) is overleden

Bij een schietpartij in een huis aan de Vierde Haren in Den Bosch is zondagochtend een 52-jarige man om het leven gekomen. Later op de dag vond een arrestatieteam bij een inval in Berlicum een zwaargewonde man (56), die door de politie als verdachte werd gezien. Ook hij is aan zijn verwondingen overleden.

De verdachte werd gevonden in een huis aan de Pastoor van den Boomstraat. Daar stonden rond zes uur twee ambulances. Iets voor half acht 's avonds meldde de politie dat ook deze 56-jarige man is overleden en dat de recherche onderzoek doet. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. In verband met het onderzoek doet de politie nog geen verdere mededelingen. Grote inzet

Uren eerder, rond half twaalf in de ochtend, reed de politie met veel eenheden naar de Vierde Haren. Er zou zijn geschoten. In een huis vonden agenten het lichaam van de 52-jarige man. Een heel huizenblok werd afgezet. Veel van deze huizen staan leeg, omdat die gesloopt zullen worden. Technisch rechercheurs in witte pakken deden onderzoek in het huis. Buurtbewoners omschrijven het slachtoffer als een rustige man. "Hij doet altijd zijn eigen dingetje, maar is wel vriendelijk en de rust zelve."

Technisch rechercheurs in witte pakken doen onderzoek in een van de huizen aan de Vierde Haren in Den Bosch (foto: Bart Meesters).

Agenten zetten de omgeving af (foto: Bart Meesters).

Bovenaanzicht van het afgezette huizenblok aan de Vierde Haren in Den Bosch (foto: Bart Meesters).

Meerdere politieauto's waren aan het begin van de zondagmiddag te zien op de Vierde Haren in Den Bosch (foto: Bart Meesters).