Geschoten in huis in Den Bosch, huizenblok afgezet

In een huis aan de Vierde Haren in Den Bosch is zondagochtend geschoten. Dat meldt een politiewoordvoerster. De politie ging rond halftwaalf zondagochtend met veel eenheden naar de Vierde Haren.

Een heel huizenblok is afgezet, meldt een 112-correspondent. Volgens de woordvoerster is de politie de verdachte 'aan het nalopen'. Wat er precies is gebeurd, brengt de politie nog niet naar buiten. "De ambulances die hier stonden, zijn inmiddels vertrokken", vertelde de 112-correspondent rond kwart over twaalf. Mensen van de afdeling Forensische Opsporing zouden aanwezig zijn. 'Niets meegekregen'

Een handvol buurtbewoners staat buiten. Zij zeggen niets te hebben meegekregen van wat er gebeurd zou zijn.

Agenten hebben de omgeving afgezet (foto: Bart Meesters).

Bovenaanzicht van het afgezette huizenblok aan de Vierde Haren in Den Bosch (foto: Bart Meesters).

Meerdere politieauto's waren aan het begin van de zondagmiddag te zien op de Vierde Haren in Den Bosch (foto: Bart Meesters).