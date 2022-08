PSV spoelt Champions League kater weg met ruime zege bij Excelsior

PSV heeft zondagmiddag met 6-1 gewonnen op bezoek bij Excelsior. Zonder al te groots te spelen kende het een makkelijke wedstrijd. Daarmee spoelde de club uit de Lichstad de kater van de uitschakeling in de Champions League deels weg.

PSV heeft een dramatische week toch positief weten af te sluiten. In een paar dagen werd de ploeg uitgeschakeld voor de Champions League en zag het Luuk de Jong uitvallen met een blessure. Tegen Excelsior wist de ploeg van Ruud van Nistelrooij zich te revancheren. Het kende in Rotterdam een makkelijke wedstrijd. Er waren nog geen 90 seconden gespeeld en de eerste Eindhovense treffer was al een feit. Een afgeslagen corner werd door Joey Veerman zeer beheerst binnengeschoten. Het was een fijne binnenkomer op het kunstgras in Kralingen.

Matig maar effectief

PSV dat met wat wijzigingen begon aan de wedstrijd, André Ramalho en Erick Gutíerrez werden geslachtofferd door Van Nistelrooij. Hun vervangers waren Xavi Simons en Phillipp Mwene. Voorin speelde Johan Bakayoko in plaats van De Jong. Maar ook met al deze wisselingen sprankelde PSV niet. Het speelde in een traag tempo. Het ontsnapte ook een aantal keer aan de gelijkmaker. Zo bracht Philipp Max zijn doelman in de problemen met een te korte terugspeelbal. Toch was het PSV dat uiteindelijk verder uitliep. Ibrahim Sangaré kopte uit een corner de 2-0 binnen. Vlak voor rust was het weer de Ivoriaan. Hij kon een voorzet tot goal verwerken. Weer niet de nul

Na rust denderde de Eindhovense club door. Het had heel weinig te duchten van Excelsior. De promovendus moest toestaan dat de bezoekers vrij snel uitliepen naar 0-5. Simons en Gakpo mochten ook hun doelpuntje meepikken. Los van het slordige spel was er nog één aandachtspuntje. PSV kan dit seizoen maar niet de nul houden. Ook nu lukte het niet want Siebe Horemans mocht de 1-5 scoren uit een corner. Xavi Simons zette de eindstand van 1-6 op het scorebord.

