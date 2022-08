Van Nistelrooij vreest slot transfermarkt: ‘Blij als het voorbij is’

Nog enkele dagen hebben de clubs de tijd om zich te versterken en spelers kwijt te raken. Vooral over dat laatste maakt Ruud van Nistelrooij zich zorgen. Naarmate de deadline nadert wordt de spanning alleen maar groter: ‘Ik maak mij zorgen’

Het is inmiddels een publiek geheim dat Cody Gakpo in de nadrukkelijke belangstelling staat van diverse clubs. Met een transferdeadline die nadert komen er steeds meer slapeloze nachten aan voor trainer Ruud van Nistelrooij. De oud-spits leeft angstig toe naar woensdag wanneer de transferperiode afloopt.

“Elke dag die verloopt is ook een dag dat we niet meer kunnen reageren op een mogelijk vertrek. Als je nog iets kwijtraakt kun je je amper nog versterken. Ik maak mij zorgen over of we iedereen nog bij elkaar kunnen houden.”