Stankoverlast na hooibrand in Schaijk gaat nog uren duren

Vanwege een brand in Schaijk waarbij veel rook vrijkwam en stank ontstond, is maandagochtend vroeg een NL-Alert verstuurd.

"Het gaat om een hooibrand die zondagavond is ontstaan door broei", vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. "Het gaat om een flinke berg hooi. We zijn sinds zondagavond al aan het blussen. Beetje bij beetje moet die berg uit elkaar worden getrokken en geblust. Dat duurt heel lang en daar komt veel rook bij vrij. Omdat we hier nog wel even zoet mee zijn en het verspreidingsgebied groot is, hebben we rond kwart voor zeven 's ochtends die NL-Alert verstuurd."

Soort mist over de weg

In de NL-Alert wordt opgeroepen zoveel mogelijk uit de rook te blijven "Deze overlast wordt de komende twaalf uur verwacht", meldt de Veiligheidsregio op Twitter. Het NL-Alert is afgegeven voor een groot gebied.

Mensen die maandagochtend bij Uden rijden, vertellen dat daar 'een soort mist' over de weg hangt.