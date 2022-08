Willy en René komen zelf veld op als PSV weer achterin staat te blunderen

Ook in de achtste officiële wedstrijd van het seizoen, slaagde PSV er niet in om achterin de nul te houden. Clubiconen Willy en René van de Kerkhof zijn al die tegengoals meer dan zat, vooral omdat er vaak domme fouten aan vooraf gaan. René dreigt in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant zelfs met maatregelen. "Als er tegen Volendam woensdag weer een speler achterin staat te blunderen, dan kom ik persoonlijk het veld op om hem eraf te halen."

Gelukkig voor de heren ging er ook veel wél goed bij PSV. Excelsior kreeg met 6-1 een stevig pak slaag en dat dankte PSV volgens de gebroeders voor een belangrijk deel aan Xavi Simons. "Echt een heel groot talent", vind Willy. "Hij wordt misschien wel beter dan Gakpo. Hij groeit steeds meer toe naar een basisplaats. Vooral in de competitiewedstrijden." René zou hem ook graag in de Europacupwedstrijden in de basis zien: "Waarom niet? Daar is hij echt aan toe. Zeker met het wegvallen van Luuk de Jong kunnen we zijn kwaliteit goed gebruiken."

"El Ghazi fantastische voetballer."

Over een paar dagen sluit de transferperiode waarbinnen PSV nog spelers kan kopen en laten gaan. Cody Gakpo is nog altijd PSV'er en Willy en René zien dat ook niet meer veranderen. "Ik weet het niet voor honderd procent zeker, maar wel voor negentig. Ik zou het ook prima vinden als Anwar El Ghazi naar PSV komt. Die heeft in Engeland niet zo veel gespeeld maar het is een fantastische voetballer die ook kan scoren." Als Gakpo blijft en El Ghazi komt dan is PSV volgens de gebroeders klaar om echt voor de prijzen mee te doen, maar eerst moet PSV woensdag maar eens zonder tegendoelpunten zien te blijven tegen Volendam, anders gaat René ingrijpen. In de nieuwe Willy en René Podcast praten de gebroeders ook over hun favoriete PSV-middenveld, de mislukte transfer van René naar Real Madrid en de speler die René het allerliefste een rotschop ziet krijgen...