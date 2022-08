Ongeluk met drie vrachtwagens op de A27 bij Dorst

Op de A27 bij Dorst is maandag rond half drie een ongeluk met drie vrachtwagens gebeurd. Op de snelweg van Gorinchem in de richting Breda stond hierdoor een file van zeven kilometer. Dit zorgde rond drie uur voor een vertraging van ruim een half uur. Om kwart over vier is de weg weer vrij.

Sandra Kagie Geschreven door

Er is één iemand met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De rechterrijstrook tussen Oosterhout-Oost en Breda-Noord was sinds het ongeluk dicht. Voor verkeer richting het zuiden was een omleiding ingesteld (via de A59 en A16). Rond kwart over vier meldt Rijkswaterstaat dat de weg weer vrij is. "Omrijden richting het zuiden is niet meer nodig. Nu heb je nog 15 minuten vertraging, maar dit zal afnemen."

Foto: Marcel van Dorst / SQ Vision.