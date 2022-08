Steeds meer daklozen in Brabant: 'De druk wordt alleen maar hoger'

Brabant telt steeds meer daklozen en daardoor kunnen de opvangcentra de vraag naar hulp nauwelijks aan. Dat blijkt uit een rondvraag van Omroep Brabant bij diverse gemeentes. "De druk is heel hoog en wordt alleen maar hoger."

Een van de plaatsen die het aantal daklozen ziet stijgen, is de gemeente Breda. "We zien duidelijk meer mensen die begeleiding en hulp krijgen omdat ze dakloos zijn of dreigen te worden", vertelt een woordvoerder van de gemeente.

Die toename komt voor een groot deel door arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Die komen naar Nederland om te werken, maar als ze hun baan kwijtraken belanden ze op straat. "We werken daarom in Breda samen met een organisatie als Barka. Dat is een stichting die daklozen en arbeidsmigranten uit Oost-Europa weer aan werk probeert te helpen. Ook die stichting heeft het drukker dan de afgelopen jaren."

Eindhoven heeft inmiddels veel overlast door het toenemend aantal dakloze arbeidsmigranten. Ze maken lawaai, doen hun behoefte op straat en slapen zelfs op balkons van inwoners. "We zien dat groepjes daklozen vaak intimiderend overkomen", vertelt Geesje Liebregts van hulpverleningsorganisatie Springplank. "Iemand in zijn eentje met een biertje op straat is vaak niet zo'n probleem, maar dat wordt anders als het vier of vijf mensen bij elkaar worden."

Maar hoe worden die arbeidsmigranten dan dakloos? "Zij komen hier vaak met een woonwerkcontract", vertelt Liebregts. "Als ze hun baan en hun huis kwijtraken, gaan niet terug naar Oost-Europa, omdat de omstandigheden daar soms blijkbaar nog slechter zijn."