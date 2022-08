PSV is bijna rond met El Ghazi: 'Het ziet er heel goed uit'

PSV heeft aanvaller Anwar El Ghazi bijna binnen. Volgens trainer Ruud van Nistelrooij ziet het er heel goed uit. "Hopelijk is hij snel hier."

El Ghazi zou de vervanger moeten worden van Noni Madueke, die langdurig geblesseerd is. Wellicht wordt met het aantrekken van El Ghazi ook ingespeeld op een mogelijk vertrek van Cody Gakpo. Als die nu nog vertrekt heeft PSV voor de transfer deadline van 1 september bijna geen tijd meer om nog een andere speler aan te trekken.

Tijdens de persconferentie voor de wedstrijd van PSV tegen Volendam van woensdagavond, liet Van Nistelrooij zich kort uit over de mogelijke aanwinst: "De komst van El Ghazi ziet er heel goed uit. Hij is nog niet hier, maar hopelijk wel snel. Het is nog niet officieel, dus laten we daar nog op wachten."

El Ghazi kan volgens de trainer op beide vleugels spelen. "Dat is een fantastische toevoeging voor het team."

El Ghazi speelde twee jaar voor Ajax, waar hij ook nog in de jeugd speelde. Daarna vertrok hij naar het buitenland, waar hij niet altijd basisspeler was. Van Ajax ging hij in 2017 naar Lille. Sinds 2018 speelt El Ghazi in Engeland. Eerst voor Aston Villa, later voor Everton.

Cody Gakpo

Verder blijft het nog altijd onduidelijk waar de toekomst van Cody Gakpo ligt. De aanvaller stond dinsdagmorgen op het trainingsveld, maar lijkt te willen vertrekken. Volgens de speler zijn er meerdere clubs geïntresseerd alleen is er nog geen concreet bod bij PSV.

Van Nistelrooij hoopt nog altijd dat hij blijft maar kan dat niet met zekerheid zeggen.