Zo houd je dat vakantiegevoel vast: 'Doe 2 minuten je ogen dicht op de wc'

Lag je vorige week nog met een cocktail te bakken op het strand, inmiddels is voor velen het 'normale leven' weer begonnen. We gaan weer aan het werk, moeten weer koken, wassen, schoonmaken, de tuin bijhouden en noem maar op. Oftewel: stress ligt weer op de loer. Hoe hou je dat heerlijk ontspannen vakantiegevoel dan vast?

"Na de vakantie zijn mensen weer opgeladen en hebben ze het gevoel dat ze er weer tegenaan kunnen. We zien dan wat minder mensen met stressklachten", vertelt Franca Meijs. Ze is medeoprichter van Het Stresshuis in Eindhoven. Toch verdwijnt dat relaxte gevoel vaak als sneeuw voor de zon als het gewone leven weer begonnen is. De stresscoach geeft de belangrijkste tips.

1. Beperk je telefoongebruik

"Het is heel belangrijk om bewustere keuzes te maken in je telefoongebruik. Door je telefoon ben je 24 uur per dag beschikbaar, je kunt er makkelijk je mail checken en werk en privé loopt zo al snel door elkaar."

Het is dus slim om voor jezelf een plan te maken. "Zet je telefoon uit als je thuiskomt en maak mensen duidelijk dat je niet 24 uur per dag beschikbaar bent. Train jezelf ook om niet meer steeds je telefoon te checken."

2. Maak tijd voor wat je leuk vindt

Velen zullen het herkennen: dat goede boek waar je tijdens de vakantie nog zo van genoot, staat bij thuiskomst al snel weer te verstoffen op de plank. "Dat wat we in de vakantie heel fijn vonden, is wat we thuis vaak als eerste niet meer doen. Dus een boek lezen of muziek luisteren waar je blij van wordt."

Om je vakantiegevoel vast te houden, is het zaak om juist dat soort dingen wél te blijven doen. "Kijk naar wat je vakantie zo fijn maakte en hoe je dat thuis een plekje kunt geven. Vraag jezelf eens af: als je lezen zo fijn vindt, waarom doe je het thuis dan niet?"

Vervolgens moet je bewust tijd gaan maken voor die leuke dingen. "Op vakantie heb je die tijd vanzelf, maar nu moet je het bewust inplannen. Dus naast de afspraken die je normaal al inplant, maak ook wat tijd vrij voor die me-time waar je zo van oplaadt."

3. Check hoe het met je gaat

Volgens de stresscoach kan ook mindfulness helpen om ontspannen te blijven. "Maak ruimte om af en toe bij jezelf te checken hoe het gaat met je energie: hoe moe ben je en hoe voel je je? Op vakantie geef je daar makkelijk aan toe, als je moe bent ga je bijvoorbeeld op het strand liggen. Op werk moet je daar echt bewust ruimte voor maken."

Maar wat nou als je op werk voelt dat je moe bent? Dan kun je niet zomaar naar een strand om even te gaan liggen. "Je hebt niet zo heel veel tijd nodig om even bij jezelf te komen", stelt Meijs gerust. "Het kan zelfs op het toilet. Doe even twee minuten je ogen dicht en kom bij jezelf. Daarna voel je je al iets beter. Ook als je soms heel even de tijd neemt om te wandelen of te mediteren, kun je er alweer tegenaan."

