Marina helpt arme mensen met haar boodschappenkastje

Badschuim. Wijn. Ingeblikte groente. Frisdrank. Muesli. En dat allemaal gratis en voor niks af te halen in het boodschappenkastje van Marina Knipa. Het initiatief van de 59-jarige Veldhovense loopt nog geen week, maar vindt al gretig aftrek bij haar stadsgenoten die moeite hebben om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. "Ik word zelfs een engel genoemd."

Marina zag in de diverse Facebookgroepen over Veldhoven dat twee andere vrouwen al zo'n boodschappenkast in de tuin hadden staan en besloot de derde te worden. In haar tuin, tussen de bomen aan de Ceres 4, plaatste ze haar eigen ‘boodschappenafhaal'. “Heel discreet. Niemand die het van de straatkant kan zien als je spulletjes komt halen. Ik zie het ook niet en dat hoef ik ook helemaal niet. ”

De donateurs van de boodschappen, andere Veldhovenaren die het zich wel kunnen veroorloven, mogen de spullen zelf in de kast zetten. “Ik kan me voorstellen dat zij ook niet in de publiciteit willen komen", zegt Marina.

“Het loopt als een trein en het is keileuk, want zo komen de arme mensen toch aan hun spullen. De reacties zijn hartverwarmend. Via internet werd ik door een vrouw zelfs een engel genoemd. En toch heb ik alleen maar voor een kast gezorgd die door de bevolking wordt gevuld", zegt ze bescheiden. “Ik hoop alleen maar dat meer mensen mijn voorbeeld gaan volgen en dit iets nieuws wordt in Nederland.”