Mien (102) is nog steeds apetrots dat ze meedeed aan het allereerste corso

Mien Verpaalen uit Zundert is 102, maar nog steeds straalt ze van oor tot oor als ze het bloemencorso ziet. Ze deed nog mee aan het allereerste Corso van Zundert in 1936. Ze woont nu in Bergen op Zoom en kan er zelf niet meer heen, maar geniet nu van de beelden op televisie.

"Weet u nog met wat voor wagen u meedeed?", wil onze verslaggever weten, maar haar gehoor het wel een beetje afweten. Met haar prachtige leeftijd komen ook de 'kleine ongemakken', maar Mien weet daar meestal wel raad mee. Haar zoon Guust zit naast haar om mijn vraag nogmaals luid in haar oor te roepen. "Dat weet ik niet meer hoor", antwoordt Mien rustig. De Stichting Bloemencorso Zundert heeft voor deze gelegenheid wat foto's opgezocht van de eerste jaren dat Mien en haar buurtschap meededen aan het bloemencorso. Als ze de eerste foto ziet, leeft Mien helemaal op. Ineens weet ze het weer en begint ze vrolijk te vertellen.

Corsowagen Buurtschap Poteind uit 1938, Mien is de tweede van links