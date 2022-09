Formule 1 in Zandvoort loopt op rolletjes door Brabantse slimmigheidjes

Natuurlijk hoopt Jeroen van Glabbeek dat Max Verstappen zondag de Grand Prix Formule 1 op Zandvoort wint. Als directeur van het Bredase ICT-bedrijf CM.com is hij hoofdsponsor van het circuit van Zandvoort. Maar de komende drie dagen zal Van Glabbeek vooral gebruiken om op Zandvoort mogelijke klanten te laten zien hoe zijn technische slimmigheidjes het evenement op rolletjes laten lopen.

Coureurs, cameraploegen en racefans uit de hele wereld strijken komende dagen neer op het 'CM.com circuit Zandvoort'. Drie jaar geleden werd het bedrijf hoofdsponsor van de racebaan. Voor Van Glabbeek levert het naamsbekendheid op, maar vooral een gelegenheid om te laten zien waar zijn bedrijf allemaal toe in staat is. De andere Formule 1-circuits en verschillende bedrijven en organisaties uit binnen- en buitenland komen dit weekend achter de schermen meekijken hoe CM.com alles heeft geregeld. Van Glabbeek vertelt trots: "Met 330.000 bezoekers in drie dagen is de Grand Prix het grootste evenement dat ooit in Nederland is gehouden. Voor de terugkeer van de Formule 1 moest bijna alles vanaf de grond weer worden opgebouwd. Daar lagen voor ons fantastische kansen."

Ook vanuit de lucht is de sponsoring door CM.com nogal duidelijk. (foto: CM.com)

Zo werd de voorverkoop van kaarten anders aangepakt. Van Glabbeek: "Vroeger moest je in een slaapzak voor de deur van de VVV liggen of onlangs nog bij de kaartverkoop van Coldplay uren online in de wacht staan in de hoop een ticket te bemachtigen. Dit is voor de klant behoorlijk frustrerend." Voor de Formule 1 op Zandvoort konden mensen zich online aanmelden. "Ze kregen twee weken de tijd om via internet rustig te kijken waar ze wilden zitten en welke kaarten er allemaal waren. Dit zorgde voor veel minder stress. Ook met de mensen die uiteindelijk geen kaartje hadden, houd je contact. Misschien kun je ze de volgende keer wél gelukkig maken."

Dankzij CM.com geen muntjes of cash geld: alles digitaal. (foto: CM.com)