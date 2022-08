Jeannie zit al 50 jaar achter de kassa en is er nog lang niet klaar mee

Jeannie Pennings (64) werkt al vijftig jaar als kassière bij de Albert Heijn aan het Monseigneur van Roosmalenplein in Den Bosch. En: ze is er nog lang niet klaar mee. "Het hoort bij mijn leven."

Ze was eigenlijk helemaal niet van plan om kassière te worden, maar op haar vijftiende besloot Jeannie toch maar te reageren op een vacature. Niet wetende dat ze een halve eeuw later nog steeds kassamedewerker zou zijn in exact dezelfde supermarkt.

Voor de kassière is het niet moeilijk zo lang hetzelfde werk te doen, er zijn meer dan genoeg redenen waarom ze graag dit werk doet: "Het contact met mensen, leuke collega's, het werken met jongeren en het feit dat je heel veel mensen kent. Ik ben gewoon het icoon van Albert Heijn, zeggen ze wel eens."