Bewoners blijven thuis ondanks oproep tot evacuatie vanwege Peelbrand

Bewoners van enkele huizen aan de Koolweg en Soemeersingel in Helenaveen is het dringende advies gegeven weg te gaan vanwege rookoverlast door de grote natuurbrand in De Peel. Maar bijna niemand geeft gehoor aan het advies van de brandweer. "Mensen zijn nog niet echt bezorgd, het is nog te ver weg en relatief klein", zegt voorzitter Paul Bax van de Dorpsraad in Helenaveen. Het vuur breidt zich nog uit en volgens de brandweer zal de brand waarschijnlijk enkele dagen duren. Met man en macht wordt geprobeerd het vuur in te sluiten.

Voor zover bekend heeft nog bijna niemand het advies van de brandweer opgevolgd, ziet ook onze verslaggever Jan Waalen, terwijl hij rondloopt over de Koolweg. Vuur ziet hij niet. De brandlucht ruikt hij wel. Mensen die dicht bij de brand wonen, hebben het dringende advies gekregen hun huis te verlaten vanwege de rookoverlast.

Mensen die iets verder weg wonen, hebben het advies gekregen om een koffertje klaar te zetten voor het geval ze ook hun huis moeten verlaten. In het Gemeenschapshuis de Gouden Helm in Helenaveen is een ruimte waar bewoners kunnen worden opgevangen, maar ook daar heeft nog niemand gebruik van gemaakt.

"Ik ga niet weg", zegt een man die er woont resoluut. "Ik heb hier wel vaker branden meegemaakt en ik denk niet dat het zo erg wordt." Een andere man maakt een nerveuze indruk. Hij is bezig zijn schapen in te laden en die in veiligheid te brengen. "Als die weg zijn, kijk ik de situatie nog eens aan. Dan beslis ik of ik wegga of hier blijf", vertelt hij met overslaande stem.

Een gezin dat in een vakantiehuisje verblijft weet het wél zeker. Zij pakken hun spullen en gaan terug naar huis. Naar Capelle aan den IJssel. "Als we het dringende advies krijgen, dan volgen we dat gewoon op", zegt een man. "We zouden hier tot vrijdag blijven. Het is niet anders."

34 hectare verwoest

In de tussentijd is de brandweer druk bezig het vuur te blussen. Ook zal de brand waarschijnlijk nog enkele dagen duren. De brandweer hoopt het vuur woensdag nog onder controle te krijgen. Met man en macht wordt geprobeerd om het vuur in te sluiten, dat is woensdag aan het eind van de middag nog niet helemaal gelukt.

De brandweer heeft twee stoplijnen aangelegd. Een stoplijn is het natmaken -en houden van een strook land, zodat het vuur niet verder kan verspreiden. Een van die stoplijnen ligt aan de Helenavaart. Daar spuit de brandweer met twaalf tankautospuiten een stuk land nat. Haaks erop is een speciaal grondteam bezig met tegenvuur. Hierbij steken ze zelf een stuk grond in brand en blussen ze dat meteen weer. Op die manier hopen ze dat het vuur niet kan uitbreiden.

Inmiddels is 34 hectare natuurgebied verwoest, meldde de brandweer om twee uur 's middags. Het vuur breidt zich uit naar het zuidwesten. In het gebied zijn bovendien twee nieuwe brandhaarden gevonden.

Blushelikopters

De brandweer is met veel materieel aanwezig. Ook vliegen helikopters van Defensie met grote waterzakken af en aan. Het gaat om een Chinook en een Cougar.

Vanwege de enorme rookontwikkeling is een NL-Alert verstuurd. Hierin wordt opgeroepen uit de rook te blijven. Ook adviseert Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Het vuur werd woensdagochtend om half zeven ontdekt door vogelaars. De oorzaak is niet bekend. Het bluswerk is lastig, omdat De Peel een moeilijk doordringbaar gebied is. Tankautospuiten van de brandweer kunnen het gebied niet inrijden.

De brandweer vraagt mensen om niet te komen kijken. "We moeten de weg vrij houden voor de hulpdiensten. Kom niet naar het gebied", zegt een woordvoerder. De Limburgse gemeente Horst aan de Maas heeft zelfs een noodverordening afgekondigd om mensen te dwingen weg te gaan als ze er niks te zoeken hebben.

Grootste natuurbrand

In 2020 was de Deurnese Peel het decor van de grootste Nederlandse natuurbrand ooit. Het vuur smeulde wekenlang ondergronds en was ondanks de inzet van veel brandweerlieden zeer moeilijk te bestrijden. Uiteindelijk ging 800 hectare natuurgebied verloren.