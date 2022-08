Sven Kramer komt met zijn Academy naar het ijs van Ireen Wüst

De Sven Kramer Academy komt naar de Ireen Wüst IJsbaan in Tilburg. “Om iedereen de kans te geven goed te leren schaatsen.”

Het gaat niet zo zijn dat Sven Kramer, met 46 gouden medailles op zak, de trainingen gaat geven in Tilburg. Daarvoor heeft hij een team aan trainers in dienst. ”Maar hij is wel aanwezig bij de start”, zegt Max de Voogd van de Academy. Op 1 oktober wordt in Tilburg het startschot gegeven van de Sven Kramer Academy.

Allure

Nou had Tilburg al een schaatsschool. Volgens De Voogd voegt de Sven Kramer Academy wat meer allure toe. “Voor ons gaan deuren open die voor een ander niet opengaan.”

Volgens John van Heeswijk, teamleider van de Ireen Wüst IJsbaan, is de samenwerking met Sven Kramer logisch. “Zo worden de schaatslessen beter.” De nieuwe schaatsschool richt zich niet per se op de topsport, maar naar eigen zeggen juist op de breedtesport voor jong en oud. Overigens is Ireen Wüst zelf, op de naar haar vernoemde ijsbaan, niet betrokken bij de Academy.

De Sven Kramer Academy zat tot voor kort alleen in Heerenveen.