Gewelddadige straatroof na Tilburgse Kermis: 3 kinderen opgepakt

Drie kinderen van 14, 14 en 16 zijn woensdag opgepakt voor een gewelddadige straatroof tijdens de Tilburgse Kermis. De twee slachtoffers, jongens van 15 en 16, kregen klappen, trappen en werden geduwd. Een van de daders dreigde met een kettingslot te slaan.

De twee jongens werden vorige maand beroofd van hun pet, portemonnee en sleutels. Dat gebeurde om half negen 's avonds, toen ze het terrein van de kermis afliepen.

Bij de schouwburg sprak iemand hen aan om mee te lopen. Even verderop op de Kapelhof stopten ze. Daar werden de jongens uit het niets mishandeld en beroofd. De gestolen portemonnee werd even later zonder inhoud teruggevonden.

Camerabeelden

De politie kwam de verdachten op het spoor door het bekijken van camerabeelden. Een aantal van hen werd herkend door agenten. De politie hield de drie jongens woensdagochtend aan. De recherche verhoort hen en doet onderzoek naar andere verdachten. Eerder meldde de politie op zoek te zijn naar vijf jongens. Een van hen had een opvallend kapsel.