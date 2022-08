Deadline Day: Brabantse voetbalclubs zorgen voor weinig spektakel

De ‘Deadline Day’ voor de Brabantse clubs verloopt tot op heden zonder al te veel spektakel. Vandaag is de laatste dag dat clubs spelers kunnen kopen en verkopen. Waar vele ogen gericht zijn op de gebeurtenissen rondom PSV-aanvaller Cody Gakpo, gebeurde er ook het een en ander bij de andere clubs. Hier een overzicht:

Helmond Sport en TOP Oss actief:

Het zal geen verrassing zijn, maar het ambitieuze Helmond Sport kende een drukke dag op de slotdag van de markt. De Helmonders wisten zich te verstreken met Michael Chacón. De middenvelder promoveerde vorig seizoen met Excelsior naar de Eredivisie en speelde dat jaar negentwintig wedstrijden voor de Rotterdammers. Ook deed Helmond zaken met partnerclub KV Mechelen: Aanvaller Chris Kalulika (20) en linksback Dylan Dassy (19) worden voor één seizoen gehuurd.

Ook bij TOP Oss veranderde de selectie op drie plekken. Zo zag de nummer 15 van de Eerste Divisie doelman Norbert Alblas vertrekken naar Excelsior. De club versterkte zich deze zomer al met Thijs Jansen. Deze Feyenoord-huurling moet de plek innemen van Alblas.

Om het keepers-drietal weer compleet te maken haalde de Ossenaren doelman Fason Fitz-Jim van Telstar. Ook ging de club aan de haal Utrecht-verdediger Joshua Mukeh (19).

RKC en Willem II zijn klaar:

Voor de aanvang van de Deadline Day was het voor RKC Waalwijk en Willem II al duidelijk: Zij gaan het doen met de selectie die er nu staat. Beide clubs zagen aan het eind van de transferperiode nog wel één speler vertrekken. Lennerd Daneels van RKC vertrok naar Roda JC terwijl Willem II het contract ontbond van Rick Zuijderwijk.

FC Eindhoven, NAC en Den Bosch:

Bij Eindhoven, NAC en FC Den Bosch is het (nog) rustig op het gebied van transfers. De drie clubs zagen vandaag nog geen enkele verandering binnen de selectie. In de komende uren komt hier wellicht verandering in. De Bredase club wil in ieder geval nog graag een aanvallend ingestelde middenvelder halen. Lance Duijvestijn is daarvoor een belangrijke kandidaat maar lijkt onhaalbaar.