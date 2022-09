Geen nieuwkomers meer bij PSV, 'maar een vertrek kan ik niet uitsluiten'

Ruud van Nistelrooij gaat ervan uit dat Cody Gakpo in Eindhoven blijft. Eén ding lijkt in ieder geval zeker, PSV gaat niemand meer presenteren. De trainer van de Eindhovense club gaf na de monsterzege tegen FC Volendam (7-1) aan dat het niet meer mogelijk was om nog een speler te halen.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

"Ik weet niet hoe snel een medische keuring kan, maar volgens mij is het niet meer mogelijk dat we iemand gaan halen." Ruud van Nistelrooij was vrij duidelijk over het feit dat er een eventuele vervanger voor Cody Gakpo klaar zou staan bij PSV. Of zijn sterspeler ook daadwerkelijk gaat vertrekken is nog maar nog de vraag. Maar de oefenmeester geeft aan dat PSV niet blijft wachten. "Op een gegeven moment is de tijd voorbij. Maar ik kan een vertrek niet uitsluiten. Wij hebben er alles aan gedaan om hem te behouden. Ik hoop dat hij blijft."

Na de wedstrijd kwam via het Eindhovens Dagblad naar buiten dat niet alleen Gakpo mogelijk naar Engeland vertrekt. Ibrahim Sangaré staat in de belangstelling van Chelsea. Nerveus wordt Van Nistelrooij er in ieder geval niet meer van. "Ik heb dit als speler vaker meegemaakt. Ik word gebeld als er nieuws is, maar verder focus ik mij op het team. Wij kunnen niemand meer halen."

