Zwaargewonde man (33) na val gevonden op rotonde in Son

De man die woensdagnacht zwaargewond werd gevonden op de rotonde van de Eindhovenseweg en de Ekkersrijt in Son, is 33 en heeft geen vast woonadres. De politie heeft dit bekend gemaakt. Ze zegt ook dat het erop lijkt dat de man is gevallen en dat niemand anders bij het ongeluk betrokken is geweest. Er is geen reden om uit te gaan van een misdrijf.

Iemand die de man zag vallen, heeft de politie gebeld en zich over hem ontfermd. De man lag midden op de rijbaan en bloedde, laat een 112-correspondent weten. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli opgeroepen. Die landde in de buurt. Ernstig hoofdletsel

Volgens de 112-correspondent was het slachtoffer slecht aanspreekbaar. De man is met ernstig hoofdletsel naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. Bij de man werd een fiets gevonden. De politie nam verklaringen op van mensen die de man vonden. Ze heeft verder uitgezocht of camerabeelden uit de omgeving laten zien wat de man precies overkomen is.

Wat de zwaargewonde man in Son overkomen is, wordt onderzocht (foto: SQ Vision).