Zwaargewonde man gevonden op rotonde in Son, lag midden op rijbaan

Op de rotonde van de Eindhovenseweg en de Ekkersrijt in Son is woensdagnacht een zwaargewonde man gevonden. De man lag midden op de rijbaan en bloedde, laat een 112-correspondent weten.

Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli opgeroepen. Die landde in de buurt.

Ernstig hoofdletsel

Bij de man werd een fiets gevonden. Of hij is aangereden of zelf is gevallen wordt onderzocht.

Volgens de 112-correspondent was het slachtoffer slecht aanspreekbaar. De man is met ernstig hoofdletsel naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Camerabeelden

De politie nam verklaringen op van mensen die de man vonden en zoekt uit of camerabeelden uit de omgeving laten zien wat de man precies overkomen is.