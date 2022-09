Kater Lilo wordt beschoten en moet een pootje missen: 'Bot was verbrijzeld'

Yvonne uit Sint-Oedenrode is boos en verdrietig. Haar anderhalf jaar oude kater Lilo is afgelopen weekend beschoten. De schade was zo groot dat Lilo voortaan een pootje moet missen.

Toen ze zondagochtend opstond, viel het Yvonne meteen op dat er iets mis was met Lilo.

"Wij moesten die ochtend heel vroeg weg en toen lag hij voor de deur. Toen we de deur opendeden, schrokken we hoe mank hij liep. We zagen dat zijn linker voorpootje echt bleef hangen. Dat is niet goed, dachten we. Maar toen sprong hij op de bank en viel hij eigenlijk meteen in slaap. Toen hebben we hem even laten slapen en besloten we daarna te bekijken of hij het pootje weer wilde gaan gebruiken."

Maar toen hij wakker werd, deed hij dat niet. "Wij zagen geen wond of zoiets. Toen zijn we naar de dierenarts gegaan. Die vermoedde meteen dat Lilo beschoten was. Hij heeft een foto van het pootje gemaakt. Daarop zag hij metaal aan de binnenkant. Heel het bot waarin de kogel was terechtgekomen bleek versplinterd. Het is helemaal ontploft aan de binnenkant, zei de dierenarts."