Kun je Omroep Brabant niet ontvangen op DAB-radio? Dit is wat je moet doen

Veel luisteraars zijn deze dagen hun vaste zenders kwijt op hun DAB-radio. Dat komt door een landelijke herverdeling van alle frequenties. Ook de radiozender van Omroep Brabant heeft een nieuwe frequentie gekregen. Voor de duidelijkheid: dit is dus niet de FM-frequentie maar de digitale frequenties voor je DAB+ radio.

Wat moet je nou doen als je Omroep Brabant niet meer kunt ontvangen?

Het makkelijkste is om je radio opnieuw te laten scannen naar nieuwe zenders. Als het goed is, wordt Omroep Brabant dan wel weer gevonden. Vergeet dan niet om die nieuwe frequentie vast te zetten in je voorkeuze.

Mocht het niet lukken, verplaats de radio dan een stukje. Het ontvangen van DAB-zenders luistert soms erg nauw.

Luister je naar Omroep Brabant via een FM-radio of bijvoorbeeld via je kabelaansluiting? Dan hoef je niks te doen. Je kunt ook altijd online luisteren via www.omroepbrabant.nl/radio. Ook daar verandert niks.