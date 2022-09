Brand bij pallethandel in Den Bosch: rook in verre omgeving te zien

Foto: Bart Meesters/SQ Vision. De rook is vanuit Vlijmen te zien (foto: Karen Stoel). Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Foto: Bart Meesters/SQ Vision Foto: Jan Peels. Volgende Vorige 1/7 Foto: Bart Meesters/SQ Vision.

Bij een pallethandel aan de Ertveldweg in Den Bosch is donderdagmiddag brand uitgebroken. De dikke rookwolken die daarbij vrijkwamen, waren zelfs in de dorpen rondom Den Bosch te zien. Rond kwart voor vier is de brand weer onder controle.

Ron Vorstermans Geschreven door

Volgens een ooggetuige volgde de brand op een harde knal bij het bedrijf. De brandweer rukte met meerdere brandweerwagens uit. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio trok de rook naar de Brabanthallen. Omdat daar op dit moment veel mensen aanwezig zijn, voert de brandweer daar metingen uit. Die metingen moeten aantonen of de rook schadelijk is.

De rookwolken om iets voor half vier (foto: Megan Hanegraaf).

Foto: Megan Hanegraaf.

Foto: Megan Hanegraaf.

Wachten op privacy instellingen...

Dikke rookwolken te zien vanaf de Brabanthallen (foto: Ronald Kuypers).