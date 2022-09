Gakpo is gewoon op de training: blijf hij dan echt?

Voor veel PSV-suppoters is het nu toch wel zeker: Cody Gakpo blijft. Donderdagochtend kwam een aantal clubwatchers al met het nieuws dat hij zou blijven. De bevestiging voor veel supporters kwam later op de dag. Toen verscheen het talent namelijk gewoon op de training en werd hij daar met applaus ontvangen

De afgelopen transferperiode was voor veel PSV-supporters een achtbaanrit. Aan de ene kant was er veel euforie met de komst van onder andere Xavi Simons, Luuk de Jong en Walter Benítez. Aan de andere kant was er tot het laatste moment ook veel onzekerheid: blijft Cody Gakpo of niet?

Na de 7-1 winst op Volendam van woensdag dachten veel mensen dat dat de laatste wedstrijd was van Gakpo in het PSV-tenue. Zowel Leeds United als Southampton waren namelijk geïnteresseerd in de buitenspeler.

De bevestiging

Donderdagochtend kwam naar buiten dat de technisch directeur van Leeds United Victor Orta terug was gegaan naar Engeland, zonder deal met Cody Gakpo. Later schreven meerdere clubwatchers van PSV ook geschreven dat hij zou blijven.

Een extra bevestiging kwam voor veel supporters toen de linksbuiten donderdagmiddag gewoon verscheen op de training. De supporters langs de kant weten het zeker: Cody Gakpo blijft gewoon.

Twijfels

Een van de supporters weet het nog niet helemaal zeker en houdt tot twaalf uur 's avonds zijn telefoon goed in de gaten. Dan sluit namelijk de transferperiode in het buitenland, waardoor ook die clubs geen nieuwe spelers mogen kopen.

Bij de fanshop van PSV merken ze geen verschil nu Gakpo toch blijft. Zelfs toen hij dreigde weg te gaan, waren zijn shirtjes in trek. Iedereen wilde een aandenken hebben aan zijn idool, zegt een van de verkoopmedewerkers.

Ibrahim Sangaré

Niet alleen Cody Gakpo leek dit seizoen te vertrekken. Ook Ibrahim Sangaré stond op het verlanglijstje van veel buitenlandse clubs. Hoewel hij begin augustus een nieuw contract tekende bij PSV meldde Chelsea zich woensdagavond nog voor de verdedigende middenvelder. Maar goed nieuws voor de supporters, want ook Sangaré trainde gewoon mee.