Hier komt de Top 900 Stembus naartoe

De stembussen voor de Top 900 zijn geopend! Samen met alle Brabanders maken we de lijst met de allermooiste muziek ooit. Ook jouw stem telt. Je kunt tot en met 9 september je lijstje online samenstellen en inleveren, maar je kan het dit jaar ook voor het eerst ‘in het echt’ doen bij de Top 900 stembus.

Omroep Brabant Radio komt letterlijk naar je toe: onze gigantische bus met radiostudio rijdt vanaf maandag 5 september elke dag van 06.00 tot 19.00 kriskras door onze provincie. De hele week zenden we live uit vanuit de bus en natuurlijk staan we ook op veel plekken stil zodat jij je lijstje in kunt vullen. Bij de bus staan vier stempalen en vind je vaak ook onze presentatoren. Die zijn altijd in voor een gesprekje. Tenminste, als ze niet net het radioprogramma aan het presenteren zijn in de bus.

De standplaats van de bus is Tilburg en van daar rijden we heel Brabant door! Lees hier welke plekken we per dag aandoen:

Maandag: Midden- en West-Brabant

6.00 - 8.00 uur: Tilburg, station Universiteit

8.30 - 10.00 uur: Markt, Zevenbergen

10.45 - 12.00 uur: Designer Outlet Roosendaal

13.00 - 15.00 uur: Tentoonstelling Corso, Zundert

15.45 - 16.45 uur: Sint-Annaplein, Baarle-Nassau

17.30 - 19.00 uur: Tilburg, Winkelcentrum Heyhoef

Dinsdag: Noordoost-Brabant

06.30 - 08.30 uur: Station Den Bosch

09.00 - 11.00 uur: Dorpsstraat, Bakel

11.30 - 13.15 uur: Raadhuisplein, Boxmeer

13.45 - 15.00 uur: Louis Jansenplein, Cuijk

16.00 - 17.00 uur: MuzeRijk, Uden

17.30 - 19.00 uur: Oss (exacte locatie wordt later bekend)

Woensdag: Zuidoost-Brabant

06.00 - 07.30 uur: *geheim*

08.00 - 10.00 uur: Markt Winkelcentrum Woensel, Eindhoven

10.30 - 11.30 uur: Brouwerijcafé Bavaria, Lieshout

12.00 - 14.00 uur: Helmond (exacte locatie wordt later bekend)

14.30 - 16.00 uur: Dierenrijk, Nuenen

16.45 - 19.00 uur: DippieDoe, Best

Donderdag: Midden- en West-Brabant

06.45 - 08.30 uur: Raadhuisplein, Waalwijk

09.00 - 10.00 uur: Parkeerplaats Centrum-West, Heusden

11.30 - 13.15 uur: Intratuin, Halsteren

13.45 - 15.00 uur: Bergen op Zoom (exacte locatie wordt later bekend)

15.45 - 16.45 uur: Brack, Breda

17.30 - 19.00 uur: Beekse Bergen, Hilvarenbeek

Vrijdag: Zuidoost-Brabant

06.00 - 07.30 uur: *geheim*

08.00 - 09.00 uur: Eindhoven (exacte locatie wordt later bekend)

09.45 - 11.00 uur: Markt, Eersel

11.30 - 13.00 uur: Eindhoven Airport

13.15 - 14.00 uur: Copaco, Eindhoven

14.15 - 15.30 uur: Basisschool 't Karregat, Eindhoven

16.15 - 18.30 uur: Markt, Asten

Alles over de Top 900 lees je op omroepbrabant.nl/Top900