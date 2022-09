1/3 Brandende waxinelichtjes gevonden bij natuurbrand in Best

Een stuk bosgebied aan de Schietbaanlaan in Best is donderdagnacht in vlammen opgegaan. Op paden in het bos werden brandende waxinelichtjes gevonden. Of de brand hierdoor is ontstaan, wordt onderzocht.

Het gebied dat in brand stond, is zo'n tweehonderd bij tachtig meter groot. Rond drie uur was de brand onder controle, maar de brandweer zou nog enige tijd bezig zijn met nablussen.

Speurtocht

Volgens een 112-correspondent zou een nachtelijke speurtocht hebben plaatsgevonden in het bosgebied. Wellicht waren daarom de waxinelichtjes neergezet in het bos.

"Het is uitermate onhandig om in het donker met jeugd het bos in te gaan en brandende voorwerpen te gebruiken, zeker nu het zo droog is", benadrukt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegenover het ANP.

Brandlucht

De brandweer laat weten dat mensen in de wijde omgeving last kunnen hebben van de brandlucht die de natuurbrand Best, samen met die in de Peel, veroorzaakt. "We houden dit actief in de gaten vanuit de meldkamer."

Op Twitter laten diverse mensen weten dat zij inderdaad last hebben van de stank. "Het is weer niet te doen om te slapen met het raam open vanwege de sterke brandlucht die naar binnen komt", laat Marijke weten. "Het is tot in Bladel te ruiken", vult Rob aan.