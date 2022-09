Tropische temperaturen houden nog even aan: 'Lokaal 30 graden mogelijk'

Komende week moeten we weer rekening houden met tropische temperaturen. Dat vertelde Wouter van Bernebeek van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant.

Ook deze vrijdag laat de zon zich al goed gelden. Er is wel wat sluierbewolking, maar de zon schijnt daar gemakkelijk doorheen. Het wordt nog wat warmer dan donderdag, zo'n 27 graden. Daarbij staat ook wat minder wind. "Daardoor zal het gevoelsmatig nog een stukje warmer aanvoelen."

Onweer

Zaterdag trekt een enkele bui over. "Met name rond de Belgische grens." Dan is er volgens Wouter ook een kleine kans op onweer. "Met name zaterdagavond. Maar verder is het droog en vrij zonnig. Ook zaterdag wordt het een graad of 27."

Zondag en maandag gaat de temperatuur nog wat verder omhoog. "Het is niet uitgesloten dat we maandag lokaal 30 graden halen", vertelde Wouter. "Ook dan is het vrij zonnig weer met weinig wind. Het is op en top zomerweer de komende dagen."

Buienkans neemt langzaam toe

Vanaf dinsdag neemt de buienkans langzaam verder toe. "Maar dat zijn waarschijnlijk lokale buien. Op de ene plaats zal heel veel regen vallen, terwijl het een eindje verderop droog blijft. Grote verschillen dus, maar een echt verregende dagen zitten er voorlopig niet bij."

Het zal dinsdag nog wel warm zijn. "Zo'n 25 graden of iets meer. Later in de week gaat de temperatuur langzaam een beetje omlaag, naar een graad of 22. Maar dat is nog steeds te warm voor deze tijd van het jaar."