Terugkeer clubicoon Marc Lammers in Den Bosch in tien foto's

Acht jaar was hij geen coach. Nu is Marc Lammers terug bij de hockeymannen van Den Bosch. In 1998 werd hij als speler met de club kampioen. Lammers werd een zeer succesvolle coach met onder meer een gouden Olympische medaille. Daarna werd hij talentbegeleider en gastspreker. Zijn rentree, zaterdag tegen kampioen Bloemendaal, eindigde in een 2-2 gelijkspel. Dat leverde deze mooie foto’s op.

Marc Lammers kijkt voor de dug out naar het spel (foto: MaRicMedia)

De coach spreekt zijn spelers toe (foto: MaRicMedia).

Het is een pittige wedstrijd voor HC Den Bosch (foto: MaRicMedia).

Lammers gespannen het duel volgend (foto: MaRicMedia).

Foto: MaRicMedia

HC Den Bosch knokt zich naar een gelijkspel en is de morele winnaar (foto: MaRicMedia).

Hockeycoach Marc Lammers (foto: MaRicMedia).

Lammers coacht nog altijd met passie en overtuiging (foto: MaRicMedia).