Van Nistelrooij over transfers: ‘Deze selectie was het maximaal haalbare’

Bij PSV zijn ze blij dat de transferperiode voorbij is en er nu echt gefocust kan worden op het voetbal. De grootste winst van de Eindhovenaren was het behoud van Ibrahim Sangaré en Cody Gakpo. Trainer Ruud van Nistelrooij is dan ook tevreden met zijn selectie en kijkt uit naar de eerste serieuze test.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Het waren roerige tijden in Eindhoven. Na veel geruchten, biedingen en alles wat daarbij komt kijken, kon Van Nistelrooij vrijdagochtend met een goed gevoel terugblikken op de transferperiode. “Ik ben tevreden met deze selectie”, zei Ruud van Nistelrooij. “We hebben met iedereen binnen de club hard gewerkt om deze spelersgroep samen te stellen. Dit was het maximaal haalbare.”

Tijdens zulke dagen ontstaan er logischerwijs ook spanningen, maar volgens de oefenmeester heeft iedereen hetzelfde belang. “Iedereen bekijkt een situatie vanuit zijn vakgebied. Dan ontstaan er verschillende inzichten. Maar uiteindelijk redeneren we allemaal in het belang van PSV.” Vrijdagochtend kwam er nog wel een gerucht naar buiten over Cody Gakpo. Volgens De Telegraaf zou hij zijn aangeboden bij Ajax. Van Nistelrooij reageerde nuchter. “Ik ken het beleid van PSV. Iedereen weet dat wij niet onze beste speler aan een andere Nederlandse club verkopen. Ik heb mij daar geen moment zorgen over gemaakt. Ik heb geen boodschap aan wat er verder omheen gebeurt.” De vleugelaanvaller gaat zoals bekend op korte termijn een nieuw contract tekenen bij de Eindhovenaren. De club heeft hem gedurende de transferperiode een verbeterde aanbieding gedaan. Deze staat nog steeds. Gakpo blijft daarmee een jaar langer verbonden aan de club en gaat ook meer verdienen.

PSV is na vier relatief eenvoudige wedstrijden nog foutloos in de Eredivisie. Zaterdag wacht een wat lastigere uitdaging voor de Eindhovenaren. Dan gaan ze op bezoek bij FC Twente. “Tot nu toe gaat in de competitie alles goed, maar ik kijk uit naar de eerste serieuze test.” De trainer vervolgt zijn verhaal: “Iedereen verwacht dat we winnen van FC Volendam, dat hoort ook. Maar de manier waarop we tot nu toe spelen, daar ben ik heel tevreden over.” Tegen FC Twente zit mogelijk aanwinst Anwar El Ghazi al bij de selectie. De speler traint vrijdag voor de tweede keer met de groep. Na deze training beslist Van Nistelrooij of hij aansluit bij de selectie.