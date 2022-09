Bloemencorso Zundert groter en langer dan ooit: 'Er is zelfs corsostress'

Het Bloemencorso Zundert was al de grootste in de wereld, maar komende zondag is de optocht zelfs nog langer dan ooit. "Met bijna 1300 figuranten en de wereldtop aan muziekkorpsen tussen de wagens is de stoet dit jaar extra lang", vertelt corsowoordvoerder Lennart Schrauwen trots. In en om Zundert leggen de twintig buurtschappen nu de laatste hand aan hun wagens, met het tikken en lijmen van miljoenen dahlia's. Net zoals voor de coronacrisis.

Het Bloemencorso Zundert is veel meer dan een optocht van twintig enorme praalwagens. Het is een soort specie die de honderden bouwers per buurtschap verbindt. Ook voor de meer dan tweehonderd bouwers in Schijf, dat tot de herindeling in 1997 deels tot de gemeente Zundert behoorde en nu bestuurlijk onder Rucphen valt.

Schijvenaren maken dahlia's klaar voor bevestiging op de corsowagen (foto: Raoul Cartens).

Vrijdagochtend kwam burgemeester Marjolein van der Meer Mohr van Rucphen zelf kijken bij de bouwactiviteiten in de corsotent aan de Schijfsebaan. "Het corso betekent heel veel voor de Schijfse gemeenschap hier. Het bedenken en bouwen van de corsowagen zorgt voor heel veel saamhorigheid. Ik denk dat deze wagen zeker kans maakt om opnieuw het Bloemencorso Zundert te winnen." In 2017 won het buurtschap het corso. Ook in kerkdorp Schijf heerst er deze dagen 'corsokoorts', vertelt Schijf-corsovoorzitter Mariska van Nijnatten. "Deze week is het hier echt ontploft aan hulp en dat is heel fijn. Iedereen hier heeft de drang om te helpen." Met hun creatie 'Paradijsvogels' willen de Schijvenaren opnieuw iets nieuws neer te zetten tijdens het corso.

Ongeloof en blijdschap bij buurtschap Schijf (foto: Jesse van Kalmthout).

"We hebben zondag muzikanten die voor de wagen lopen én muzikanten die in de wagen zitten en een speciaal effect verzorgen. Dat is nog nooit eerder vertoont en ook daarmee willen wij weer het verschil maken", verklapt Van Nijnatten. Door het bezoek van de burgemeester is het even pauze op de bouwplaats. Aan lange tafels wordt er koffie en thee geschonken, voorzien van appelflappen en worstenbroodjes. Onder een constructie van steigers en zeil is er nog maar weinig te zien van de corso-creatie voor zondag. Maar zondagochtend moet alles klaar zijn. Een bijna heilig doel voor de bouwers.

Buurtschap Schijf maakt duizenden dahlia's klaar voor hun corsowagen (foto: Raoul Cartens).

Ondertussen wordt er een paar kilometer verderop in Zundert door de corso-organisatie koortsachtig gewerkt om het evenement, dat zondag internationaal media-aandacht krijgt, helemaal klaar te krijgen. De duizenden nog lege plaatsen op de vele tribunes langs het parcours zijn een stille voorbode op de enorme drukte die zondag is te zien. Er worden zo'n 50.000 bezoekers verwacht. Woordvoerder Lennart Schauwen: "Hoewel het ons hier in Zundert in de genen zit, is er echt wel sprake van echte corsokoorts en zelfs corsostress." Na twee magere coronajaren is het Bloemencorso Zundert sterker terug dan ooit. En dat voelen ook al die vrijwilligers in de corso-organisatie. "Als je zondag, als alles perfect is verlopen, door opluchting huilende mannen wil zien, dan moet je ook vooral komen kijken."

De nu nog lege hoofdtribune waar zondag de winnende corsowagen mag stoppen (foto: Raoul Cartens).