Dak van bedrijf volledig in brand in Bergen op Zoom

In een bedrijfspand aan de Conradweg in Bergen op Zoom woedde vrijdagmiddag een grote brand. Het dak van de aanbouw stond volledig in brand. Iedereen heeft op tijd het gebouw kunnen verlaten.

De brand werd rond kwart voor vier gemeld. Op het dak stonden materialen in brand. De brandweer was aanwezig met meerdere tankautospuiten en watertransport. Bij de brand kwam veel rook vrij. "Heb je last van de rook door de grote brand in Bergen op Zoom? Ga dan naar binnen en sluit ramen en deuren. Blijf uit de rook", meldde de Veiligheidsregio. In de omgeving waren zwarte rookwolken te zien. Iets na half vijf is de brand onder controle.