Ambulance in brand op A59, weg moest dicht door explosiegevaar

Op de A59 bij Sprang-Capelle staat een ambulance in brand. Vanwege explosiegevaar was de weg dicht tussen Den Bosch en afrit Dussen. Na ruim een uur is er weer een rijstrook open.

De brand werd rond half zes gemeld. "In de ambulance zitten zuurstofflessen, dus uit veiligheidsoverwegingen was de hele weg dicht", legt de ANWB uit. Vanwege die zuurstofflessen bestond er explosiegevaar. Pas als de brand onder controle is, zou de A59 worden vrijgegeven. Eerder verwachtte de ANWB dat dat nog wel even zou duren, omdat de brandweer niet bij de zuurstoftanks kon komen. Iets na half zeven is de weg gedeeltelijk weer open. Waardoor de ambulance in brand is gevlogen, is niet bekend. Flinke vertraging

De afsluiting veroorzaakte om iets na half zeven ruim vijftig minuten vertraging. Verkeer werd aangeraden om te rijden via Tilburg. Nu er weer een rijstrook vrij is, neemt de vertraging af.